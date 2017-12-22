Nella giornata di ieri, intorno alle 14, personale del Commissariato di Adrano ha proceduto all’arresto del cinquantenne pluripregiudicato SETTEMBRINI Gaetano

Nella giornata di ieri, intorno alle 14, personale del Commissariato di Adrano ha proceduto all’arresto del cinquantenne pluripregiudicato SETTEMBRINI Gaetano; l’uomo si è reso responsabile dei reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana e di detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina. L’operazione rientra nel più ampio impegno della Polizia di Stato nel controllo del terrorio, vieppiù intensificato nel periodo delle vacanze natalizie; a carico dell’uomo è stata effettuata una mirata perquisizione domiciliare, a seguito della quale, all’interno di un garage nella disponibilità del Settembrini, sono stati rinvenuti 530 grammi di marijuana, 28,30 grammi di cocaina e 0,5 grammi di hashish.

Parte degli stupefacenti era già ripartita in singole dosi; è stato, altresì, rinvenuto tutto il necessario per il confezionamento delle dosi di spaccio: bilancini di precisione, carta stagnola, cellophane, “tritaerba”, scatolette di plastica di varia specie. Rinvenuta anche una tenda con lampada alogena e sistema di areazione per la coltivazione della cannabis e la successiva lavorazione in marijuana.

ADRANO: Arrestato produttore e distributore di droga

Veniva anche sequestrata la somma di 3.380 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio, occultate in una scatola di cartone riposta nella camera da letto, evidente provento della florida attività di spaccio il cui consumo, nel periodo festivo, subisce un notevole incremento.

In considerazione di quanto acclarato, il SETTEMBRINI, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Catania, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Piazza Lanza.