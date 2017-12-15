ADRANO: Assaltarono un furgone che trasportava tabacchi, arrestati

I carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato il 27enne Maurizio Scarpato ed il 29enne Alessandro Imbrosciano entrambi del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.

Il 23 marzo del 2016 i due fecero parte del commando che rapinò un furgone che trasportava tabacchi per conto dei Monopoli di Stato (valore 100.000 euro).

Arrestati, sono stati giudicati e ritenuti colpevoli di rapina aggravata in concorso e ricettazione, reati per i quali è stata comminata per ambedue una pena equivalente ad anni 3 e mesi 4 di reclusione.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.