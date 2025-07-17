ADRANO. AUTO A FUOCO PER DISSIDI PERSONALI: IDENTIFICATO L’AUTORE, È UN MINORE

Individuato e denunciato dalla polizia di Stato un sedicenne adranita ritenuto l’autore dell’incendio che, lo scorso 24 maggio, ha divorato un’auto parcheggiata dal proprietario nei pressi della sua a...

Individuato e denunciato dalla polizia di Stato un sedicenne adranita ritenuto l’autore dell’incendio che, lo scorso 24 maggio, ha divorato un’auto parcheggiata dal proprietario nei pressi della sua abitazione.

Il minore è stato immortalato, prima e dopo aver appiccato l’incendio, dai sistemi di videosorveglianza installati nella zona. Recuperato nelle vicinanze un fazzoletto intriso di benzina. Le fiamme hanno avvolto l’auto, provocando seri danni anche all’abitazione vicina.

Il complice è riuscito a fuggire, mentre il 16enne è stato bloccato, identificato compiutamente e denunciato per poi essere affidato alla madre.

Probabilmente, le motivazioni del gesto sarebbero da ricondurre a dissidi personali con il proprietario dell’auto, anche se non si esclude alcuna ipotesi investigativa.

Sono in corso le indagini per risalire all’altro complice. Il giudice ha disposto per il giovane adranita la misura cautelare del collocamento in una comunità per minori dove è stato accompagnato dai poliziotti del commissariato di Adrano.