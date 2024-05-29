Un'auto ha preso fuoco intorno alle 13:30 di oggi 29 Maggio 2024 in via Carlo Marx ad Adrano, all'interno di una villetta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, p...

Un'auto ha preso fuoco intorno alle 13:30 di oggi 29 Maggio 2024 in via Carlo Marx ad Adrano, all'interno di una villetta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, poiché la squadra di Adrano era impegnata in un'altra emergenza.

Un pompiere fuori servizio, che stava transitando nelle vicinanze, è stato il primo ad intervenire, iniziando a spegnere le fiamme in attesa dell’arrivo dei colleghi. La situazione era particolarmente pericolosa a causa della presenza del contatore del metano e di altro materiale infiammabile vicino all'auto in fiamme.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha ristabilito rapidamente le condizioni di sicurezza.

Le prime indagini suggeriscono che l'incendio sia stato causato da un corto circuito.

ADRANO, AUTO IN FIAMME, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO