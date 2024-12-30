ADRANO: AUTO PARCHEGGIATA IN MODO SOSPETTO CONTENEVA MARIJUANA ED ESPLOSIVI

Nascosti all’interno di una autovettura, artifizi pirotecnici e sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti e sequestrati dalla Polizia di Stato ad Adrano.In particolare nel corso dei servizi di contr...

Nascosti all’interno di una autovettura, artifizi pirotecnici e sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti e sequestrati dalla Polizia di Stato ad Adrano.

In particolare nel corso dei servizi di controllo del territorio l’attenzione degli agenti della volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano è stata attirata da un’autovetture parcheggiata in modo sospetto nei pressi di uno stabile in contrada Roccazzello.

Insospettiti gli agenti hanno effettuato il controllo del veicolo scoprendo, tramite il numero di targa, che lo stesso era sottoposto a fermo amministrativo ed affidato in custodia al trasgressore, un 23enne adranita, pregiudicato, che avrebbe dovuto custodirlo in un box privato in tutt’altra zona della città.

A quel punto, visto che l’auto si presentava aperta, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo che ha consentito di rinvenire, all’interno di una busta di plastica 115 grammi di marijuana, nascosta sotto il sedile del conducente e tre candelotti esplodenti di fattura artigianale e illegali, nascosti all’interno di un sacco di carta arrotolato e posizionato davanti al sedile anteriore, lato passeggero.

Quanto scoperto dagli agenti è stato sottoposto a sequestro e in considerazione alla pericolosità degli artifizi pirotecnici è stata richiesta al Pubblico Ministero di turno l’autorizzazione alla immediata distruzione. Successivamente, ottenuta l’autorizzazione, il materiale è stato affidato agli agenti del Nucleo Artificieri della Questura di Catania per la successiva distruzione.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti a risalire all’identità di chi ha nascosto quanto rinvenuto all’interno.

L’autovettura è stata rimossa e il proprietario verrà rintracciato successivamente e sanzionato per le violazioni al Codice della Strada poiché l’autovettura, che è risultata priva di assicurazione obbligatoria, è stata spostata dal luogo in cui era custodita per il periodo di fermo amministrativo.