ADRANO. AVEVA RUBATO TV NELL’EX OSPEDALE. DENUNCIATO 39ENNE

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un 39enne pregiudicato catanese per furto aggravato.

Continua su tutti i fronti l’attività del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano finalizzata a contrastare ogni forma di criminalità.

Nella giornata di ieri, infatti, è stato denunciato il citato pregiudicato, già noto agli investigatori per avere numerosi precedenti di polizia.

L’uomo il giorno precedente si era introdotto nei locali dell’ex presidio ospedaliero di piazza S. Agostino, dai quali aveva sottratto furtivamente un televisore.

Da accertamenti info investigativi e grazie anche all’esame delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza è stato possibile riconoscere quale autore del furto proprio il predetto indagato. A quel punto gli investigatori del Commissariato decidono di recarsi presso l’abitazione dove risiede l’uomo per effettuare una perquisizione nel tentativo di recuperare la refurtiva.

È proprio grazie a tale adempimento che gli operatori di polizia rinvengono all’interno della cucina la televisione, mentre indosso al sospettato, presente alla perquisizione, viene riscontrata la medesima maglietta che era stata indossata il giorno del furto.

Acquisiti tutti gli elementi di prova descritti gli Agenti del Commissariato procedevano al deferimento di P.A. alla Procura della Repubblica di Catania.