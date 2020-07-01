ADRANO: BECCATO A SCORRAZZARE IN SCOOTER PER LA CITTÀ MENTRE ERA AI DOMICILIARI. ARRESTATO

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, come quelli che da circa 10 giorni stanno interessando il territorio di Ad...

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, come quelli che da circa 10 giorni stanno interessando il territorio di Adrano, hanno arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale Federico Longo, classe 1983, con svariati precedenti di polizia. Il predetto, infatti, complice un’assolata giornata estiva domenicale, scorrazzava per le vie del centro cittadino a bordo del suo scooter. Giunto nei pressi di via IV Novembre, però, è stato notato e riconosciuto dagli agenti di una Volante che in quel momento si trovava proprio lì in transito.

Invitato a fermarsi, approfittando del fatto di essere alla guida di un motociclo, il Longo si è dato alla fuga, finita presso la sua abitazione dove gli agenti lo hanno bloccato. Condotto negli uffici di polizia e sottoposto ai rilievi fotosegnaletici, stamattina sarà condotto dinanzi all’Autorità Giudiziaria per rispondere di evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.