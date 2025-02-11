ADRANO, BRUCIANO RIFIUTI IN STRADA: DENUNCIATI DUE RAGAZZI, UNO È MINORENNE

La Polizia di Stato ha denunciato due giovani di Adrano sorpresi a bruciare parti di mobilio e un materasso in strada, nei pressi delle case popolari di via Della Regione.A notare l’incendio sono stat...

La Polizia di Stato ha denunciato due giovani di Adrano sorpresi a bruciare parti di mobilio e un materasso in strada, nei pressi delle case popolari di via Della Regione.

A notare l’incendio sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza che, proprio in quel momento, stavano transitando nella zona, poco distante, peraltro, dagli uffici di Polizia.

I poliziotti hanno sorpreso i due giovani adraniti, rispettivamente di 14 e 20 anni, mentre davano fuoco a diverso materiale destinato, il giorno seguente, al ritiro dei rifiuti ingombranti. Dopo aver provveduto a spegnere le fiamme, gli agenti del Commissariato hanno identificato i due che, incuranti dei gravi rischi derivanti dalla loro scellerata condotta, avevano appiccato l’incendio utilizzando una bottiglia di alcool etilico denaturato e un accendino.

Rintracciati i genitori del minorenne, è stato possibile ricondurre il materiale dato alle fiamme proprio al 14enne che, poco prima, era stato invitato dalla madre a portare fuori dall’abitazione il mobilio e il materasso in modo che potesse essere recuperato dal personale addetto allo smaltimento dei rifiuti speciali. Contrariamente alle indicazioni della madre, il 14enne ha deciso di smaltirli appiccando l’incendio, facendosi aiutare da un vicino di casa.

Alla luca dei fatti accertati, i poliziotti hanno provveduto a denunciare, in stato di libertà, i due giovani per il reato di combustione illecita di rifiuti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ultimate le formalità di rito, il minore è stato riaffidato alla madre, dopo aver informato la Procura della Repubblica del tribunale dei Minorenni. I due ragazzi hanno poi provveduto al ripristino dei luoghi, ripulendo l’area dalla restante parte del materiale non ancora incendiato