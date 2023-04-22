ADRANO, CAMION DEI PANINI CON IRREGOLARITÀ: MULTE E FERMI AMMINISTRATIVI

Nell’ambito delle diversificate attività di controllo del territorio, Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, nelle ultime settimane, hanno proceduto a mirati servizi volti a verific...

Nell’ambito delle diversificate attività di controllo del territorio, Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, nelle ultime settimane, hanno proceduto a mirati servizi volti a verificare la regolarità degli automezzi, cosiddetti “camion dei panini”, utilizzati da locali esercizi ambulanti per la somministrazione di bevande e alimenti.

Gli Operatori di Polizia, nel corso degli accurati controlli, hanno accertato come i furgoni all’uopo attrezzati non risultassero in regola con basilari norme del Codice della Strada, risultandone gravi violazioni incompatibili con il proseguimento dell’attività commerciale.

Difatti, su cinque attività ambulanti controllate, ben tre, nella centralissima piazza Sant’Agostino di Adrano, sono risultate irregolari per la mancata revisione del veicolo; una di esse in particolare per mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Violazioni per le quali sono previsti il fermo amministrativo e, nel caso della mancanza di assicurazione, il sequestro amministrativo del furgone, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria che, complessivamente per le tre attività, è risultata pari ad Euro 1558.00.

Ripetuto il controllo qualche settimana dopo si accertava che, in due casi, i trasgressori non avessero ottemperato all’obbligo di revisione, ragione per cui si procedeva all’applicazione di un’ulteriore sanzione pecuniaria, pari ad Euro 1998.00 per ciascun trasgressore, oltre al fermo amministrativo, per ulteriori 90 giorni e alla rimozione degli automezzi.