ADRANO. COMMERCIANTI VESSATI DAL CLAN SCALISI: 20 ARRESTI NELLA NOTTE
Gli agenti della squadra mobile di Catania e del commissariato di Adrano, su delega della Dda di Catania e con il coordinamento della Direzione Centrale Anticrimine, hanno eseguito 20 arresti.
I destinatari della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e porto e detenzione illecita di armi da sparo, reati aggravati dalla finalità di agevolare l'associazione.
L'indagine, che riguarda il clan Scalisi di Adrano articolazione territoriale della famiglia Laudani di Catania, ha documentato il riassetto dei vertici e l'attuale organigramma dell'organizzazione mafiosa.
Sono state inoltre accertate numerose estorsioni ai danni di di commercianti ed imprenditori adraniti costretti a pagare mensilmente somme di denaro agli esattori dell'organizzazione mafiosa.
Ulteriori dettagli sull’operazione saranno forniti durante una conferenza stampa prevista per le ore 10,30 presso la sala stampa della Procura della Repubblica, in viale XX Settembre 51, Catania.