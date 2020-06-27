ADRANO: CONTROLLI E PERQUISIZIONI DELLA POLIZIA, UN DENUNCIATO AVEVA UN COLTELLO IN TASCA

Agenti del Commissariato di Adrano hanno controllato decine di persone e veicoli nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio, unitamente a pattuglie del Reparto Prevenzione Cr...

Agenti del Commissariato di Adrano hanno controllato decine di persone e veicoli nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio, unitamente a pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia orientale” di Catania.

Sono state comminate numerose sanzioni per infrazioni al Codice della strada e sono state denunciate 4 persone; uno di essi , un polacco di 40 anni è stato sorpreso a guidare un veicolo pur non avendo la patente. La recidiva nel biennio ne ha comportato la denuncia penale. Un’altra persona, un 31enne, alla vista delle auto della Polizia si è dato alla fuga; prontamente inseguito e bloccato dagli agenti ,è stato sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale è stato trovato in possesso di un coltello. Per tale motivo è stato indagato per porto abusivo di armi. Un altro denunciato è un uomo di 21 anni, denunciato per minaccia a pubblico ufficiale perché mentre era, sottoposto a perquisizione personale ha minacciato violente ripercussioni nei confronti dei poliziotti.

In ultimo un 32enne è stato denunciato per frode assicurativa, per aver reso falsa testimonianza in ,merito ad un incidente stradale.