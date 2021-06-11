ADRANO, COSPARGE DI BENZINA UN’AUTO E SCAPPA: INCASTRATO DALLA VIDEOSORVEGLIANZA

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, diretto dal Vice Questore Dott. Paolo LEONE, a seguito di approfondita e tempestiva attività di indagine, ha denunciato in stato di libertà...

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, diretto dal Vice Questore Dott. Paolo LEONE, a seguito di approfondita e tempestiva attività di indagine, ha denunciato in stato di libertà un uomo di anni 31, per essersi reso responsabile del reato di tentato danneggiamento per incendio.

Qualche giorno addietro, la vittima del tentativo di danneggiamento si era recata in Commissariato per sporgere denuncia verso ignoti visto che, durante la notte, aveva ricoperto la sua autovettura di liquido infiammabile, presumibilmente benzina.

A seguito di ciò, gli agenti del Commissariato di Adrano hanno proceduto ad accurate e tempestive indagini che, partendo dalla disamina delle immagini di apparati di videosorveglianza presenti sul posto, attraverso l’individuazione fotografica e grazie anche all’efficace cooperazione tra i poliziotti che hanno messo a frutto la loro conoscenza del territorio, hanno consentito di individuare con certezza l’autore del reato che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

La bontà dell’attività investigativa svolta ha trovato ulteriore riscontro nella perquisizione domiciliare effettuata dai poliziotti in casa dell’indagato, durante la quale sono stati rivenuti indumenti corrispondenti a quelli utilizzati dall’autore del reato.