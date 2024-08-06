ADRANO. DEMOLITI SEI IMMOBILI ABUSIVI COSTRUITI SU UN’AREA DESTINATA AL VERDE AGRICOLO

Si sono concluse le demolizioni di immobili abusivi in contrada Naviccia nel comune di Adrano. La zona è classificata nel piano regolatore di tipo “E”, destinata quindi a verde agricolo. Il numero di...

Si sono concluse le demolizioni di immobili abusivi in contrada Naviccia nel comune di Adrano. La zona è classificata nel piano regolatore di tipo “E”, destinata quindi a verde agricolo. Il numero di manufatti interessati è di sei, di cui tre riuniti in un unico complesso, con una superficie totale di 500mq.

Le operazioni hanno avuto una durata complessiva di 12 giorni lavorativi, anche alla luce della grande dimensione degli immobili. Nonostante la produzione di plurimi rifiuti edili, l’area è già sgombera, in quanto la ditta incaricata dalla Procura di Catania ha celermente conferito in discarica il materiale ottenuto dalla demolizione.

La Questura di Catania, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, ha predisposto un servizio di sicurezza attuato dal personale in forza al Reparto Mobile della Polizia di Stato. Sul posto, a garantire l’ordine pubblico erano anche presenti i militari dell’Arma dei Carabinieri, il Corpo Forestale e la Polizia Locale.

Il lavoro di squadra ha permesso il ripristino della situazione di legalità e le operazioni di demolizione si sono svolte senza criticità.