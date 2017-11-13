ADRANO: DEMOLIZIONE DI UNA VILLETTA ABUSIVA NEL PARCO DELL'ETNA
E' in corso ad Adrano, su disposizione della Procura di Catania, la demolizione di una villetta abusiva, realizzata in contrada D'Urso, all'interno della Zona C del Parco dell'Etna, senza alcuna autor...
E' in corso ad Adrano, su disposizione della Procura di Catania, la demolizione di una villetta abusiva, realizzata in contrada D'Urso, all'interno della Zona C del Parco dell'Etna, senza alcuna autorizzazione e in violazione delle norme antisismiche.
I lavori sono stati affidati a una ditta confiscata alla mafia, ed è previsto che durino due giorni.
Le indagini sono state eseguite dai carabinieri forestali della sezione di Polizia giudiziaria della Procura.
Sul posto sono presenti militari dell'Arma, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia municipale, provinciale e forestale.
La Procura di Catania segnala che "rimane alta l'attenzione sia nella prevenzione contro gli abusi sia nella fase repressiva attraverso la demolizione coatta degli edifici abusivamente realizzati".
(ANSA).