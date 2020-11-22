ADRANO: DENUNCIATO UN 51ENNE, INCENSURATO, PER DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI.

Agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato un 51enne, incensurato, per detenzione illegale di armi.Da qualche tempo i poliziotti erano sulle tracce di un individuo, che era stato segnalato qu...

Agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato un 51enne, incensurato, per detenzione illegale di armi.

Da qualche tempo i poliziotti erano sulle tracce di un individuo, che era stato segnalato quale possibile detentore illegale di armi.

Dopo diversi servizi di appostamento e osservazione, il personale operante è riuscito ad identificare esattamente la persona segnalata e il suo domicilio e ha proceduto quindi ad effettuarne la perquisizione alla ricerca di armi. L’attività di Polizia ha consentito di rinvenire un fucile doppietta calibro 16 a canne mozze e il calcio tagliato, cinque cartucce, anch’esse calibro 16.

L’uomo pertanto veniva deferito all’Autorità giudiziaria per aver detenuto illegalmente un’arma, della quale erano state alterate le caratteristiche al fine di aumentarne le potenzialità offensive e di facilitarne l’occultamento, nonché per aver detenuto delle munizioni senza averle denunciate all’Autorità di pubblica sicurezza.