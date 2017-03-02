ADRANO: Donna liberata dal marito violento

arrestato 40 enne

All’ennesima lite con conseguente aggressione fisica, la vittima – una donna di 36 anni - ha trovato la forza di comporre il 112 e chiedere aiuto ai carabinieri. I carabinieri della stazione di Adrano hanno arrestato in flagranza un 40 enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Quando la donna, ha telefonato ai carabinieri, sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia della locale stazione che ha bloccato e ammanettato l’uomo in preda a un vero e proprio raptus. La donna è dovuta ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale di Biancavilla dove, per fortuna, le sono state diagnosticate delle lesioni guaribili in pochi giorni. Come accertato dai carabinieri la donna, dai primi giorni dello scorso febbraio, era stata sottoposta ad ogni sorta di violenza psicofisica. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.