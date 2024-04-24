ADRANO. DROGA, ARMI E MUNIZIONI IN AUTO ABBANDONATE

I poliziotti del commissariato di Pubblica sicurezza di Adrano, della squadra mobile di Catania e della Polizia scientifica, a seguito di segnalazioni anonime su presunte esplosioni di colpi di arma d...

I poliziotti del commissariato di Pubblica sicurezza di Adrano, della squadra mobile di Catania e della Polizia scientifica, a seguito di segnalazioni anonime su presunte esplosioni di colpi di arma da fuoco avvenute nei giorni precedenti, nello slargo adiacente le case popolari poste di fronte il mercato ortofrutticolo di Adrano, al fine di verificare la veridicità di quanto segnalato, hanno effettuato un accurato controllo ad ampio raggio di luoghi e zone di interesse.

Nel posto indicato, accanto ad alcune autovetture aperte e in stato di abbandono, è stato rinvenuto un bossolo esausto calibro 7.65 browning; pertanto i poliziotti hanno proceduto a ulteriori approfondite verifiche che hanno sortito esito positivo.

All’interno di un’autovettura, aperta e in totale stato di abbandono, è stato rinvenuto un barattolo di vetro trasparente contenente sostanza polverosa di colore bianco, del tipo cocaina, per un peso lordo complessivo pari a 250 grammi circa, una cartuccia calibro 7.65 browning, un bilancino di precisione funzionante e un involucro di carta alluminio contenente marijuana.

All’interno di un’altra autovettura, anch’essa aperta e in totale stato di abbandono, è stato trovato uno zaino di colore nero contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso lordo complessivo di 350 grammi circa, un altro involucro di carta alluminio contenente marijuana e un revolver calibro 5.7 a tamburo, privo di marca, matricola o punzonatura, unitamente a una scatola contenente 42 cartucce calibro 6.35, un revolver calibro 320 privo di marca, matricola o punzonatura, unitamente a 13 (tredici) cartucce calibro 7.65 Browning e una pistola semiautomatica cal. 7.65 browning, con matricola asportata poiché tagliata, con colpo in canna, munita di caricatore contenente altre 4 cartucce calibro 7.65 browning.

Altri controlli sono stati effettuati a un ciclomotore con pedalata assistita presente sul posto. All’interno del bauletto i poliziotti hanno recuperato due involucri di carta di alluminio contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Sono in corso le indagini per risalire al contesto di riferimento, individuare gli eventuali autori degli spari e la riconducibilità delle armi e dello stupefacente sequestrati a carico di ignoti