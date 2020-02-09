Nel corso del pomeriggio di ieri, personale del commissariato di Adrano ha eseguito l’ordine che dispone la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, nei confronti dell’adranita...

ADRANO: DUE ARRESTI PER DROGA E RAPINA

emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, nei confronti dell’adranita Antonio Di Maria (cl. 1966), condannato ad anni quattro di reclusione per rapina commessa in Adrano il 22 marzo 2017.

In particolare l’uomo, all’epoca dei fatti, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, aveva perpetrato la rapina, armato di pistola, ai danni di una persona cui aveva sottratto la somma di 30 euro.

Nella serata di ieri, personale del commissariato di Adrano ha arrestato, in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e per guida senza patente commessa nel biennio, il minorenne S.L. (classe 2004).

Nello specifico, durante un normale servizio di controllo del territorio la Volante procedeva al controllo di un gruppo di giovani, accertatisi poi tutti minorenni, nel corso del quale sopraggiungeva il predetto S.L. a bordo di uno scooter che alla vista degli agenti cercava di invertire la marcia, senza riuscirvi poiché gli operatori lo bloccavano nell’immediato.

Sottoposto a perquisizione personale, gli agenti rinvenivano addosso quattro buste di cellophane contenenti complessivamente 75 involucri di carta argentata con all’interno sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per un peso totale di grammi 70.

Inoltre veniva rinvenuta la somma di denaro pari a euro 115,00 – suddivisi in due banconote da 20 euro, sei banconote da 10 euro e tre banconote da 5 euro e un micro telefono cellulare.

Dopo le formalità di rito, il minore S.L., su disposizione del Pm di turno della competente Procura dei minori, veniva associato al Centro di Prima Accoglienza per Minorenni di via Franchetti di Catania.