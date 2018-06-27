ADRANO: Due chili di “erba” nel garage, due arresti
Agenti del Commissariato di P.S. di Adrano, unitamente a personale della Squadra Mobile di Catania, hanno arrestato L.V. G., e M.S., entrambi di anni 39, responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.
Nel corso di un’intensa attività info-investigativa, svolta nel quadro di specifici servizi antidroga, disposti dal signor Questore di Catania, ha portato gli investigatori a conoscenza del fatto che all’interno di un garage, adibito a deposito di un’attività commerciale di proprietà dei suindicati L.V.G e M.S., si celasse un ingente quantitativo di stupefacente.
A seguito di un’ accurata perquisizione, è stato rinvenuto all’interno del garage un involucro contenente marijuana per oltre un chilogrammo e, una grossa busta di cellophane con all’interno oltre 1500 dosi di sostanza confezionata singolarmente, pronta per essere immessa nel locale canale di spaccio, anch’essa per un peso di oltre un chilogrammo, oltre, a vario materiale di confezionamento.
Dell’avvenuto arresto è stata data notizia al P.M. di turno, il quale ha disposto che gli arrestati venissero collocati in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima.