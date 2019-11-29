95047

ADRANO, ERA RICERCATO PER UN FURTO IN UNA GIOIELLERIA IN GERMANIA: ARRESTATO

29 novembre 2019 11:26
I Carabinieri della Stazione di Adrano, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca, hanno arrestato il 27enne Alfio BRANCHINA, di Biancavilla.

I militari, per dare esecuzione al provvedimento a carico dell’uomo, avevano attivato le ricerche esercitando così una costante pressione nei suoi confronti che, inevitabilmente, lo ha indotto a costituirsi in presenza del suo legale.

In particolare l’Autorità Giudiziaria emittente contestava all’uomo un furto in una gioielleria, perpetrato in Germania nel 2017.

L’arrestato è stato condotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.

