ADRANO, ERA RICERCATO PER UN FURTO IN UNA GIOIELLERIA IN GERMANIA: ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione di Adrano, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca, hanno arrestato il 27enne Alfio BRANCHINA, di Biancavilla.
I militari, per dare esecuzione al provvedimento a carico dell’uomo, avevano attivato le ricerche esercitando così una costante pressione nei suoi confronti che, inevitabilmente, lo ha indotto a costituirsi in presenza del suo legale.
In particolare l’Autorità Giudiziaria emittente contestava all’uomo un furto in una gioielleria, perpetrato in Germania nel 2017.
L’arrestato è stato condotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.