Adrano, erano in giro senza giustificato motivo, multati

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare l’emergenza da coronavirus nel territorio di Adrano, agenti del locale Commissariato di pubblica sic...

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare l’emergenza da coronavirus nel territorio di Adrano, agenti del locale Commissariato di pubblica sicurezza hanno sanzionato quattro soggetti per inosservanza delle recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19, contenute nel Decreto Legge emanato lo scorso 18.12.2020.

Gli operatori di polizia, infatti, durante l’accurato servizio di controllo del territorio, in orario serale, individuavano quattro soggetti, tra i quali un minorenne, che si intrattenevano sulla pubblica via, sebbene vietato dalle misure di contenimento previste dalla vigente cosiddetta “Zona Rossa; gli stessi, puntualmente identificati, non fornivano giustificazione valida in merito alla loro presenza fuori dalle proprie abitazioni, non avendo motivi di necessità, urgenza o lavoro. In considerazione di ciò, i trasgressori venivano sanzionati amministrativamente con il pagamento della somma pari a 400 euro. Il minorenne, infine, veniva affidato a un genitore, che veniva invitato a una più assidua e attenta vigilanza sulla condotta del figlio.

Sono in corso ulteriori controlli nel territorio del Comune di Adrano, finalizzati ad assicurare il rispetto delle norme contenute nel suddetto decreto.