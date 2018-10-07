Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di Mario Lucifora, 30 anni.E' accusato di avere più volte violato la detenzione domiciliare. Lucifora, plurip...

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di Mario Lucifora, 30 anni.

ADRANO, EVADE PIÙ VOLTE: IL GIUDICE LO SPEDISCE IN CARCERE

E' accusato di avere più volte violato la detenzione domiciliare. Lucifora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, agli arresti domiciliari per stupefacenti, già notato fuori dalla propria abitazione veniva segnalato all' Autorità giudiziaria. Inoltre, lo scorso 22 settembre era stato arrestato in flagranza di reato, per evasione dagli arresti domiciliare, dopo il giudizio direttissimo veniva rimesso agli arresti domiciliari.

Il Gip vista la segnalazione del Commissariato di Adrano, revocava il beneficio della pena detentiva agli arresti domiciliari, sostituendola con la pena detentiva in carcere.