ADRANO FESTEGGIA CON UNA VINCITA DA 216.000 EURO AL LOTTO: QUATERNA D’ORO SULLA RUOTA DI PALERMO
Esulta la Sicila grazie al Lotto. Nell'ultima estrazione di martedì 3 settembre sono stati vinti 216.000 euro ad Adrano, in provincia di Catania, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla...
Nell'ultima estrazione di martedì 3 settembre sono stati vinti 216.000 euro ad Adrano, in provincia di Catania, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Palermo.
Si tratta della quindicesima vincita più ricca del 2024. Si festeggia anche in Liguria, dove sono stati centrati oltre 22mila euro a Genova con un terno sulla ruota di Firenze.
Da segnalare anche oltre 18mila euro vinti a Napoli grazie a un terno sulla ruota partenopea.
L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro, per un totale di 857,2 milioni di euro da inizio 2024.