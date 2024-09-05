ADRANO FESTEGGIA CON UNA VINCITA DA 216.000 EURO AL LOTTO: QUATERNA D’ORO SULLA RUOTA DI PALERMO

Esulta la Sicila grazie al Lotto. Nell'ultima estrazione di martedì 3 settembre sono stati vinti 216.000 euro ad Adrano, in provincia di Catania, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla...

A cura di Redazione 05 settembre 2024 15:04

