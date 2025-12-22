Adrano, improvvisa voragine in strada: area transennata e intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione ieri sera ad , dove si è aperta una profonda voragine sulla sede stradale, nel cuore del centro abitato. Il cedimento del basolato ha creato un ampio buco nell’asfalto, rendendo...

Momenti di apprensione ieri sera ad , dove si è aperta una profonda voragine sulla sede stradale, nel cuore del centro abitato. Il cedimento del basolato ha creato un ampio buco nell’asfalto, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, delimitando la zona con nastro segnaletico e impedendo il passaggio di veicoli e pedoni. Presenti anche numerosi residenti e curiosi, attirati dall’accaduto.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione, il cedimento potrebbe essere collegato a infiltrazioni d’acqua o al collasso del sottostante basolato, ma saranno necessari ulteriori accertamenti tecnici per stabilire le cause esatte.

Al momento non si segnalano feriti. La strada resta chiusa o parzialmente interdetta in attesa degli interventi di ripristino e delle verifiche strutturali da parte degli uffici competenti.

📸 Le immagini mostrano chiaramente l’ampiezza della voragine e l’area transennata durante le operazioni di messa in sicurezza.

👉 Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili ulteriori informazioni ufficiali.