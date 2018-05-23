ADRANO: In auto con 200 grammi di cocaina, 3 arrestati

La Polizia di Stato ha arrestato Vito Liotta (cl. 1998), pregiudicato, Mario Lucifora (cl.1988), pregiudicato, S.D. (minore), pregiudicato, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito di attività finalizzate ad infrenare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, personale del

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e della Squadra Mobile procedeva al controllo, in contrada Roccazzello, territorio di Adrano (CT), nei pressi dello svincolo della SS.284, di un’autovettura Opel Meriva con a bordo Vito Liotta, Mario Lucifora ed il minorenne S. D.

A esito di perquisizione eseguita nell’abitacolo dell’autovettura ed estesa agli occupanti, all’interno di una busta in cellophane per alimenti custodita dal minore, è stato rinvenuto e sequestrato un panetto di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di 200 grammi circa.

La successiva perquisizione eseguita nell’abitazione di Liotta ha consentito di rinvenire e sequestrare 2 sacchetti in cellophane di colore nero contenenti complessivamente 330 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nel prosieguo dell’attività, occultati nel vano del misuratore dell’energia elettrica e in un incavo del muro adiacente le scale di ingresso dello stabile, sono state rinvenute e sequestrate 10 confezioni contenenti complessivamente 10,8 grammi circa della medesima sostanza stupefacente, mentre all’interno del garage nella disponibilità di Vito Liotta sono stati rinvenuti e sequestrati 4,5 grammi circa di sostanza utilizzata da taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Espletate le formalità di rito, Vito Liotta e Mario Lucifora sono stati associati nella casa circondariale di Catania – piazza Lanza, mentre S. D. è stato tradotto al C.P.A. di Catania.