Adrano, in auto con marijuana e coltello: denunciati due giovani di 19 e 21 anni

La Polizia di Stato ha denunciato due giovani adraniti di 19 e 21 anni che giravano in auto con bustine di marijuana e un coltello a serramanico. I due sono stati individuati dai poliziotti delle Volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano durante un servizio di controllo del territorio in una via del centro.

Entrambi noti per precedenti in materia di stupefacenti e per diversi reati contro la persona e il patrimonio, stavano discutendo vicino a un’auto in sosta quando, alla vista della pattuglia del Commissariato, sono saliti a bordo del veicolo in fretta e furia, tentando di dileguarsi per eludere i controlli. I poliziotti hanno anticipato le loro mosse e hanno intimato l’alt in modo da svolgere tutti gli accertamenti del caso.

Durante la perquisizione dell’auto i poliziotti hanno trovato nel vano portaoggetti dello sportello posteriore destro due bustine termosaldate di marijuana per un peso complessivo di 16 grammi. Addosso ad uno dei due adraniti, invece, è stata trovata la somma in contanti di 1.260 euro. L’amico, invece, ancor prima di essere perquisito, ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un coltello a serramanico con una lama di sette centimetri. Già in passato, il giovane, con precedenti per rapina e lesioni, era stato denunciato per un caso analogo.

Sia la droga che i soldi sono stati posti sotto sequestro, mentre i due adraniti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria il primo per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, il secondo per porto ingiustificato di coltello, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

2 Marzo 2026