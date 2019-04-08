ADRANO: IN CARCERE PER RAPINA E FURTO AGGRAVATI
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 20enne Cristian CUSIMANO del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
Due i fatti reato per i quali è stato condannato:
La rapina aggravata commessa l’8 marzo 2017 in danno di un compro oro di Adrano, dove con la complicità di tre persone, armato di pistola e il volto travisato da passamontagna, si appropriò di circa 50 grammi di oro e 950 euro in contanti.
Il furto aggravato di una autovettura commesso il 14 marzo 2017 a Biancavilla.
Il giovane malvivente dovrà scontare la pena comminatagli dai giudici etnei equivalente ad anni 3 e mesi 4 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.