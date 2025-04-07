ADRANO. IN CASA AVEVANO QUASI 200 GRAMMI DI MARIJUANA E DUE TARTARUGHE DI SPECIE PROTETTA, ARRESTATI

Si aggirava in modo sospetto tra le vie del centro storico di Adrano. Il suo atteggiamento non è passato inosservato agli agenti della Polizia di Stato impegnati, proprio in quel momento, in uno dei c...

L’uomo, un adranita di 33 anni, con diversi precedenti penali, è stato raggiunto, identificato e sottoposto a perquisizione che ha consentito di trovare, negli slip, una bustina in plastica con 1,3 grammi di marijuana.

Intuendo che l’uomo potesse avere altra sostanza stupefacente, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno ritenuto opportuno estendere gli accertamenti all’abitazione in uso al 33enne.

Le intuizioni si sono rivelate fondate dal momento che, in casa, è stata trovata una busta con all’interno 23 grammi di marijuana ripartiti in 21 dosi già confezionate e pronte per essere spacciate. Non solo, in un’ulteriore busta sono state rinvenute infiorescenze non ancora suddivise in dosi, per un peso complessivo di 180 grammi.

La droga trovata è stata posta sotto sequestro, insieme al materiale utile per il confezionamento, a bilancini di precisione e denaro contante in banconote di diverso taglio.

Dalle verifiche eseguite sul posto, i poliziotti del locale Commissariato hanno intuito che l’abitazione fosse in uso anche ad un giovane adranita di 22 anni, anche lui noto per i suoi precedenti penali e di polizia, al momento non presente sul posto. Invitato a presentarsi, il 22enne si è assunto ogni responsabilità sulla presenza della marijuana nell’abitazione, ammettendo che la droga trovata gli apparteneva.

Pertanto, i due adraniti sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno, per i due è stata disposta la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il 22enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Adrano, con obbligo di presentazione tre volte a settimana presso un ufficio di polizia, mentre il 33enne è stato rimesso in libertà.

Durante la perquisizione nella casa, oltre alla droga, i poliziotti si sono imbattuti in due tartarughe rientranti tra le specie protette, le quali sono state sequestrate in quanto non regolarmente denunciate dal 22enne e successivamente sono state affidate al Corpo Forestale Regionale per il collocamento in un centro di recupero faunistico di Messina. Il giovane, quindi, è stato denunciato, in stato di libertà, per detenzione di esemplari animali appartenenti a specie protetta, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.