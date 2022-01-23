ADRANO: IN CASA MITRAGLIATRICE, PISTOLA E MUNIZIONI, ARRESTATO 23ENNE

Nella tarda mattinata di ieri, personale della locale Squadra Mobile - Sezione Criminalità Organizzata - e del Commissariato di P.S. di Adrano (CT) ha tratto in arresto in flagranza di reato:- S. E.,...

Nella tarda mattinata di ieri, personale della locale Squadra Mobile - Sezione Criminalità Organizzata - e del Commissariato di P.S. di Adrano (CT) ha tratto in arresto in flagranza di reato:

- S. E., classe 99’;

in quanto resosi responsabile di detenzione illegale di arma e munizioni da guerra o tipo guerra, di arma comune da sparo clandestina e munizioni nonché di ricettazione delle medesime.

In particolare, a seguito di attività info-investigativa, è stata eseguita una perquisizione domiciliare d’iniziativa presso l’abitazione del predetto S.E., e, all’interno della mansarda, celato tra i listelli in legno ed il telo del sottotetto, è stato rinvenuto e sequestrato quanto segue:

- nr. 1 pistola mitragliatrice vz.61 “Skorpion” cal. 7,65 con matricola H5606, completa di caricatore, vuoto e inserito nell’arma;

- nr. 1 pistola semiautomatica marca Pietro Beretta mod. 70 cal. 7,65, con matricola abrasa, completa di n. 1 caricatore rifornito con n. 6 cartucce cal. 7,65 mm;

- un berretto di lana, di colore nero, contenente un involucro in cellophane trasparente con all’interno nr. 1 caricatore rifornito con n. 6 cartucce cal. 7,65 mm; nr. 37 cartucce cal. 9 corto e nr. 6 bossoli esausti cal. 9 corto; un involucro in cellophane bianco con all’interno nr. 12 cartucce cal. 44 magnum.

Alla luce di quanto sopra, S.E. è stato tratto in arresto per i reati sopra indicati e, al termine della redazione degli atti di rito, è stato ristretto nel carcere di Noto (SR) a disposizione dell’A.G. requirente.