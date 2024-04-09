ADRANO, IN GIRO CON UN MARTELLO E UN COLTELLO DI 27 CENTIMETRI: DENUNCIATI

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, hanno denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 22 e 27 anni, poiché trovati in possesso di strumenti od oggetti atti...

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, hanno denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 22 e 27 anni, poiché trovati in possesso di strumenti od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i poliziotti delle volanti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, percorrendo in orario notturno le vie del centro storico cittadino, hanno effettuato il controllo di due soggetti a bordo di un’autovettura che, per le condizioni di tempo e di luogo e per l’andatura lenta e piuttosto incerta del conducente, hanno destato i sospetti degli agenti.

Gli stessi, durante le fasi del controllo, sono stati sottoposti a perquisizione personale, estesa poi anche al veicolo, attività che ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro strumenti da lavoro, un coltello a serramanico di lunghezza pari a ventisette centimetri e altri oggetti dei quali, i soggetti, non hanno giustificavano il porto.

I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere.

Ulteriori accertamenti amministrativi venivano effettuati nei confronti dell’autovettura sulla quale viaggiavano i due uomini che, essendo priva di copertura assicurativa, è stata sottoposta a sequestrato.