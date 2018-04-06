ADRANO: Incidente autonomo in moto, un ferito
Incidente autonomo questo pomeriggio , dopo le ore 17, lungo la Provinciale quasi all’ingresso del centro di Adrano
Un ragazzo alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo in piena curva andando a finire fuori strada.
Soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biancavilla dove attualmente si trova per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. Ancora ignota la prognosi.
Sul posto dell incidente la polizia municipale di Adrano , un ambulanza del 118 ed i vigiii del fuoco di Adrano