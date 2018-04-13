95047

ADRANO: Incidente in via Casale dei Greci, un ferito grave

Incidente grave ieri stasera intorno alle 22,30, in via Casale dei Greci ad Adrano.Tre giovani a bordo di una Lancia Ypsilon sono andati a sbattere in maniera autonoma rimanendo feriti.Immediato l'int...

A cura di Redazione Redazione
14 aprile 2018 00:01
ADRANO: Incidente in via Casale dei Greci, un ferito grave -
News
Condividi

Incidente grave ieri stasera intorno alle 22,30, in via Casale dei Greci ad Adrano.

Tre giovani a bordo di una Lancia Ypsilon sono andati a sbattere in maniera autonoma rimanendo feriti.

Immediato l'intervento del 118 che ha soccorso i tre giovani, portandone due al pronto soccorso di Biancavilla e uno, le cui condizioni sono più gravi, al Cannizzaro.

Sul posto anche la polizia del locale commissariato

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047