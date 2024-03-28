ADRANO. INCIDENTE STRADALE SULLA SS284, CICLISTA INVESTITO DA UN'AUTO. GRAVEMENTE FERITO TRASPORTATO IN ELISOCCORSO

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 28 Marzo 2024 lungo la statale 284, nei pressi dello svincolo di Adrano. Un ciclista di 47 anni è stato gravemente ferito dopo ess...

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 28 Marzo 2024 lungo la statale 284, nei pressi dello svincolo di Adrano. Un ciclista di 47 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva la strada.

L'incidente è avvenuto quando una Citroen C3, guidata da un uomo proveniente da Adrano, si è unita alla statale in direzione di Catania attraverso lo svincolo dello stadio.

Purtroppo, il conducente sembra non abbia notato il ciclista che si trovava sul suo percorso. L'impatto è stato violento, con il veicolo che ha colpito il ciclista lateralmente, causandone la caduta e facendolo perdere i sensi.

Le autorità sono state immediatamente allertate e sul posto è giunta un'ambulanza del servizio medico d'urgenza 118.

Date le gravi condizioni del ciclista, è stato necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Cannizzaro di Catania, dove è stato ricoverato per ricevere le cure necessarie.