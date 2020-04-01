ADRANO : INVEISCE CONTRO I CARABINIERI CHE GLI CONTESTANO LA MANCANZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato il 52enne Carmelo SCAFIDI, del posto, per resistenza a pubblico ufficiale.
I militari, nel corso di un normale controllo, hanno imposto l’alt all’autovettura condotta dallo SCAFIDI, loro vecchia conoscenza poiché, tra l’altro, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
Il controllo dell’autovettura, tra l’altro, evidenziava che questa era sprovvista di copertura assicurativa ma l’esagitato, nonostante tutto, inveiva contro i carabinieri minacciandoli tra l’altro di ripercussioni legali.
L’arrestato è stato collocato agli arresti domiciliari, mentre l’autovettura è stata posta sotto sequestro.