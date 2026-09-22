Adrano, la Polizia incontra i cittadini a Etnapolis: tante attività per famiglie e giovani

L’iniziativa coordinata dal Commissariato di Adrano ha coinvolto famiglie e ragazzi con dimostrazioni e attività informative.

Nuova iniziativa di prossimità promossa dalla Polizia di Stato e coordinata dal Commissariato di P.S. di Adrano, presso il centro commerciale Etnapolis.

Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione svolte dagli agenti della Polizia di Stato operanti nel territorio catanese, sabato pomeriggio è stato allestito un vero e proprio “villaggio della legalità” negli spazi esterni del centro commerciale.

L’evento ha attirato l’attenzione di numerose persone e famiglie, che hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le attività svolte quotidianamente dalle varie articolazioni della Polizia di Stato catanese.

Presenti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno illustrato ai tanti ragazzi intervenuti le buone pratiche da seguire alla guida, in auto e in moto, per garantire la sicurezza stradale e prevenire episodi di guida in stato di alterazione psico-fisica.

In particolare, è stata presentata la figura del cosiddetto “guidatore designato”, ossia colui che, all’interno della comitiva di amici, sceglie responsabilmente di non bere alcolici durante la serata per garantire il rientro a casa in sicurezza.

Presenti anche gli Artificieri con il robot e le strumentazioni utilizzate negli interventi antisabotaggio, insieme alle unità cinofile della Questura, che hanno effettuato dimostrazioni operative per la ricerca di sostanze stupefacenti ed esplosivi.

Grande entusiasmo anche per lo stand della Polizia Scientifica, che ha mostrato le tecniche di investigazione utilizzate per la risoluzione delle indagini, a partire dall’acquisizione delle impronte digitali. Ai bambini che si sono cimentati nelle attività sono stati rilasciati anche i diplomini di “investigatore”.

L’attenzione dei più piccoli è stata attirata anche dai cavalli della Polizia di Stato, utilizzati per le attività di controllo del territorio nei parchi e nelle ville cittadine.

Infine, i poliziotti del Commissariato di Adrano hanno distribuito brochure informative per mettere in guardia soprattutto le persone anziane dai tentativi di truffa, indicando le buone prassi da seguire per evitare di cadere vittime di questi reati.

È stata inoltre sottolineata l’importanza di fare rete e di divulgare ad amici e parenti i consigli della Polizia di Stato, rivolgendosi in caso di emergenza al numero unico 112 oppure utilizzando l’app gratuita “YouPol”, attraverso la quale è possibile effettuare segnalazioni anche in forma anonima.