Adrano, lavoratore in nero mentre il nucleo familiare percepiva l’ADI: denunciato 26enne

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Catania NIL, nell’ambito di mirati servizi per contrastare le irregolarità nel lavoro e salvaguardare sia i diritti dei lavoratori sia la concorrenza leale tra le imprese, ha condotto una serie di verifiche nel settore del commercio e dei pubblici esercizi ad Adrano.

L’accertamento, eseguito in collaborazione con personale della stazione di Paternò, presso una ditta individuale con sede operativa nel territorio del comune di Adrano, ha permesso ai militari dell’Arma di riscontrare irregolarità per un lavoratore trovato presente al momento dell’ispezione.

E’ emerso, in particolare, che un 26enne del posto, dipendente della predetta ditta, prestava attività lavorativa senza un regolare contratto di assunzione.

Al giovane è stata contestata la violazione legata all’Assegno di Inclusione (ADI) per avere omesso di comunicare variazioni del reddito o del patrimonio all’INPS. Tale omissione è aggravata dal fatto che un membro del nucleo familiare percepiva il sussidio economico nel mese di luglio 2026, per un importo pari a 1.191,67 euro.

La normativa che disciplina l'Assegno di Inclusione prevede obblighi stringenti di comunicazione per qualsiasi variazione della situazione economica, patrimoniale o lavorativa che si verifichi nel corso dell'erogazione del beneficio.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 26 è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.