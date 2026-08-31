Adrano, lo aggrediscono per le chat con una donna: 21enne ferito con diversi fendenti

Un’aggressione avvenuta nel cuore della notte, una vittima ferita con diversi fendenti e un’autovettura in fuga. È da questi elementi che è partita l’attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Adrano che, in pochi giorni, hanno ricostruito la vicenda e identificato i presunti autori dell’aggressione: un 39enne e un 17enne, padre e figlio, entrambi residenti ad Adrano.

L’episodio si è verificato nella notte del 3 agosto scorso, in piazza Armando Diaz, dove la vittima, un 21enne del posto, aveva incontrato padre e figlio per chiarire una precedente vicenda di natura sentimentale con una parente dei due.

La discussione sarebbe però degenerata quando i congiunti avrebbero chiesto al giovane di consegnare il telefono cellulare per controllare le chat intercorse con la donna legata ai due indagati.

Al rifiuto della vittima, che si è quindi voltata per allontanarsi, il 17enne avrebbe sferrato alle sue spalle diversi colpi con uno strumento da punta e taglio, per poi scappare insieme al 39enne a bordo di una utilitaria.

La vittima è stata subito portata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Biancavilla, dove i medici, oltre a curarlo e successivamente dimetterlo con 15 giorni di prognosi, hanno dato subito l’allarme.