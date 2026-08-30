🔴🔴 ULTIM’ORA Aci Sant’Antonio, maxi incendio ed esplosione: enorme nube nera visibile a distanza - LE FOTO

Le fiamme avrebbero coinvolto anche altre aziende e un’abitazione. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro, fumo visibile a notevole distanza

ACI SANT’ANTONIO – Un grosso incendio sarebbe divampato nel pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto, ad Aci Sant’Antonio. Secondo le prime informazioni ancora in fase di verifica, le fiamme avrebbero interessato un deposito di olio esausto, provocando una vasta colonna di fumo nero visibile anche a notevole distanza.

Durante l’incendio sarebbe stata avvertita anche una forte esplosione, mentre il rogo si sarebbe successivamente propagato coinvolgendo altre aziende presenti nella zona.

Sempre secondo le prime segnalazioni raccolte, anche un’abitazione sarebbe stata raggiunta dalle fiamme e avrebbe riportato pesanti danni.

Sul posto sarebbero già impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco, con ulteriori mezzi giunti nella zona per cercare di contenere il vasto incendio.

Le immagini mostrano una imponente nube di fumo scuro che si leva dalla zona interessata dal rogo ed è chiaramente visibile da diversi punti del territorio.

Al momento non risultano ancora informazioni ufficiali sull’eventuale presenza di feriti. Restano inoltre da accertare le cause dell’incendio e l’esatta entità dei danni.

La situazione è in continua evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.

GRAZIE PER LA FOTO ED I VIDEO A MARIA SINATRA