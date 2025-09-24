Adrano, maxi blitz contro mafia ed estorsioni: 14 arresti

Blitz antimafia nella notte ad Adrano. La polizia ha eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti indagati, accusati di far parte del clan Scalisi. I provvedimen...

Blitz antimafia nella notte ad Adrano. La polizia ha eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti indagati, accusati di far parte del clan Scalisi. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia guidata da Francesco Curcio.

Gli arrestati rispondono, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, detenzione illegale di armi, ricettazione, danneggiamento a seguito di incendio e perfino accesso abusivo a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. Reati aggravati dall’aver favorito l’organizzazione criminale radicata ad Adrano.

L’operazione, condotta dalla Squadra mobile etnea e dal commissariato di Adrano, è stata coordinata dal Servizio centrale operativo della polizia, con il supporto della Squadra mobile di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa e Chieti, oltre al commissariato di Caltagirone.

I nuovi provvedimenti si aggiungono ai 10 fermi già eseguiti nei giorni scorsi nei confronti di appartenenti alla stessa cosca. Anche in quel caso, al termine dell’udienza di convalida, il Gip aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Complessivamente l’inchiesta ha coinvolto più di trenta persone.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa convocata questa mattina alle ore 10,30 presso la sala riunioni della Procura Distrettuale di Catania, in piazza Verga.