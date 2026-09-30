Adrano, minaccia l’ex compagna e le mostra una pistola in videochiamata: denunciato 31enne

La donna ha chiesto aiuto alla Polizia dopo le pesanti minacce ricevute dall’ex compagno

La Polizia di Stato ha individuato e bloccato un pluripregiudicato di Adrano, di 31 anni, dopo le gravi minacce che avrebbe proferito nei confronti dell’ex compagna.

Già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e al provvedimento dell’ammonimento del Questore, disposto nei suoi confronti per atti di violenza domestica, l’uomo avrebbe ripreso a molestare l’ex con una certa insistenza, manifestandole, persino, l’intenzione di usare contro di lei una pistola. Secondo quanto riferito dalla vittima ai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, il 31enne, oltre alle pesanti minacce, le avrebbe mostrato l’arma nel corso di una videochiamata.

Nell’ultima circostanza, i due avrebbero litigato al telefono in modo particolarmente acceso al punto tale che il 31enne, dopo pochi minuti, si sarebbe presentato davanti casa dell’ex compagna, accompagnato dal padre, riuscendo ad entrare negli spazi condominiali, approfittando della chiusura difettosa del portone. Dopo aver raggiunto il piano dell’appartamento della donna, avrebbe iniziato a bussare violentemente e a sferrare calci e pugni contro la porta, per impaurire la donna. Dopo alcuni minuti, non riuscendo nell’intento, l’uomo sarebbe andato via, ritenendo che la vittima stesse per contattare la Polizia.

Effettivamente, la donna ha chiesto aiuto ai poliziotti che, giunti sul posto, l’hanno rassicurata e accompagnata in Commissariato per acquisire la denuncia e mettere insieme tutti gli elementi utili a ricostruire i fatti.

Particolarmente spaventata, la donna ha raccontato ai poliziotti dei pregressi episodi di violenza, al punto da temere per la propria incolumità.

La squadra volanti del Commissariato ha avviato le ricerche dell’uomo, intercettandolo in un Comune limitrofo ad Adrano. Dopo gli adempimenti di rito, il 31enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.