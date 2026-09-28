UFO sull’Etna, San Pietro Clarenza finisce su Focus: protagonista il progetto OCULUS

SAN PIETRO CLARENZA – La Sicilia e l’Etna sono finite sotto i riflettori della televisione nazionale. Ieri, domenica 27 settembre 2026, su Focus è andato in onda il terzo episodio della serie “U.F.O. – I casi italiani”, che ha acceso i riflettori anche sul lavoro dell’Osservatorio Siciliano e sul progetto OCULUS.

Particolare attenzione è stata riservata al sistema sviluppato dall’Osservatorio Siciliano per monitorare l’Etna e documentare eventuali fenomeni aerei o atmosferici non identificati.

Il progetto OCULUS nasce con l’obiettivo di effettuare osservazioni continuative attraverso videocamere e strumenti dedicati, raccogliendo materiale che possa essere successivamente analizzato.

Una delle parti più interessanti per il territorio etneo riguarda la presenza della struttura principale del progetto nel territorio di San Pietro Clarenza.

La zona è stata scelta per la posizione favorevole rispetto all’Etna e per le condizioni utili all’osservazione del cielo.

Le telecamere permettono di registrare ciò che accade nell’area osservata e il materiale viene poi esaminato per distinguere eventuali fenomeni insoliti da elementi più comuni come volatili, insetti, condizioni atmosferiche o altri eventi ambientali.

L’arrivo su Focus rappresenta così una vetrina nazionale per un progetto nato alle pendici dell’Etna.

L’Osservatorio Siciliano porta avanti un’attività di osservazione e raccolta dei dati con l’obiettivo di analizzare i fenomeni segnalati senza considerarli automaticamente di origine extraterrestre.

Per San Pietro Clarenza e per il territorio etneo si tratta comunque di una curiosa ribalta nazionale: dalle telecamere puntate sul vulcano fino agli schermi di Focus, con l’Etna ancora una volta protagonista, questa volta non soltanto per le sue eruzioni ma anche per ciò che viene osservato nel cielo che lo circonda.

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Chi non ha seguito la trasmissione può rivedere l’Episodio 3 di “U.F.O. – I casi italiani” su Mediaset Infinity.

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