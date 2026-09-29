DOMANI RIAPRE LO SVINCOLO DI PATERNO' SULLA SS121: ECCO L'ORARIO
Riapertura prevista dalle ore 17 di mercoledì 30 settembre. Il traffico sarà regolato con una configurazione provvisoria
A partire dalle ore 17:00 di domani, mercoledì 30 settembre, saranno riaperte al traffico le rampe in entrata e in uscita dello svincolo di Paternò, al km 17 della strada statale 121 “Catanese”, in direzione Palermo.
La riapertura arriva al termine delle lavorazioni previste per l’attuale fase di cantiere, eseguite nell’ambito dell’importante intervento per il prolungamento della rete ferroviaria metropolitana di Catania, dalla stazione di Misterbianco Centro fino alla stazione di Paternò.
Il transito sarà ripristinato con una configurazione provvisoria dello svincolo, che sarà indicata attraverso l’apposita segnaletica stradale.
Sulle rampe sarà inoltre in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h, insieme al divieto di sorpasso.
Anas invita pertanto gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla nuova configurazione della viabilità e a rispettare scrupolosamente la segnaletica presente sul posto, soprattutto nelle prime fasi successive alla riapertura.
La riapertura delle rampe consentirà di ripristinare il normale collegamento con lo svincolo di Paternò, seppur nella configurazione temporanea prevista dall’attuale fase dei lavori.