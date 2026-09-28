Paternò, vende meloni senza autorizzazione: sequestrati 400 chili di merce

Durante un controllo, la Polizia Municipale ha sequestrato 400 chili di meloni venduti senza autorizzazione e in una zona interdetta. La merce potrà essere devoluta in beneficenza.

PATERNÒ – Quattrocento chili di meloni gialli sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale di Paternò nell’ambito di un controllo sul commercio ambulante.

Secondo quanto riportato in una determinazione del Comune di Paternò registrata oggi, 28 settembre 2026, il sequestro è scattato nei confronti di un venditore che avrebbe svolto attività di vendita itinerante senza la prescritta autorizzazione amministrativa e in una zona interdetta alla vendita.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno proceduto alla contestazione della violazione e al contestuale sequestro amministrativo della merce.

Nei locali del Comando di Polizia Municipale sono stati quindi depositati 400 chilogrammi di meloni gialli, sottoposti a sequestro in attesa delle determinazioni dell’autorità competente.

Successivamente il Comune ha disposto la confisca della merce. Considerata la sua commestibilità, i meloni potranno essere devoluti a enti con finalità assistenziali o di beneficenza. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è prevista la distruzione secondo le modalità stabilite dalla legge.

L’episodio rientra nell’attività di controllo sul rispetto delle norme che regolano il commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale.