ADRANO: MINORENNE BECCATO SENZA CASCO, PATENTE, ASSICURAZIONE E MASCHERINA: GENITORI SANZIONATI

Nel quadro dei servizi predisposti dal Commissariato di Adrano, volti a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, è stato denunciato un diciottenne adranita per guida senza patent...

Nel quadro dei servizi predisposti dal Commissariato di Adrano, volti a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, è stato denunciato un diciottenne adranita per guida senza patente poiché recidivo nel biennio.

Il ragazzo, che annovera diversi precedenti di polizia, è stato nuovamente beccato dai poliziotti alla guida di un ciclomotore senza patente di guida.

Il ragazzo, all’epoca dei fatti minorenne è stato notato dagli operatori di polizia nei pressi di un quartiere di Adrano a bordo di un ciclomotore, senza casco e con una passeggera anch’essa minorenne e priva del prescritto casco protettivo.

Dopo avere accertato che il trasgressore non aveva ancora provveduto a conseguire la patente per la guida dei ciclomotori, gli operatori di polizia hanno esteso il controllo anche alla documentazione del veicolo, accertandone la mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

I due minorenni viaggiavano inoltre senza far uso dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, contravvenendo alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nei confronti dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale è stata pertanto applicata la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma pari a 533 euro.

Il veicolo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca amministrativa e affidato in giudiziale custodia alla depositeria convenzionata.

Si protrarranno ancora per tutto il periodo delle festività natalizie i controlli mirati al ripristino delle regole basilari, quali quelle sancite dal Codice della Strada, che costituiscono un valido baluardo per la difesa di un’ordinata convivenza civile