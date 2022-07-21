ADRANO. Minori sorpresi a rubare bevande: denunciati
Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, ha proceduto a denunciare in stato di libertà, tre ragazzi minori di diciotto anni per essersi resi responsabili dei reati di furto aggravato in concorso.
Nello specifico, qualche notte addietro, personale della Volante, durante il normale svolgimento di pattugliamento tra le strade del paese di Adrano, incrociava un gruppo di ragazzi che, con fare sospetto, trasportava delle cassette di bevande. Una volta accortisi della presenza della Polizia, i giovani si davano a precipitosa fuga abbandonando le bevande poco prima trasportate.
Nonostante la tempestività dell’intervento, gli operatori perdevano le tracce dei soggetti. La merce, ancora refrigerata, veniva sequestrata penalmente al fine di ricostruire la reale dinamica dei fatti e risalire al legittimo proprietario.
Nella giornata successiva, a seguito di formale denuncia di furto, i poliziotti iniziavano un’accurata attività d’indagine per risalire agli autori del furto e assicurarli alla giustizia.
Tramite attività info-investigativa e rilievi tecnici specifici, venivano visionati i sistemi di videosorveglianza presenti nelle vie limitrofe al luogo dell’accaduto, ovverosia il chiosco di pertinenza dell’Arena di Adrano, area destinata agli spettacoli del “Summer Festival”.
Grazie a un’incessante attività degli agenti del predetto Commissariato, si riusciva a risalire all’identità degli autori, ovverosia tre minorenni di Adrano, incensurati.
A riscontro del buon esito delle indagini, nella giornata di ieri, i predetti, dopo gli adempimenti di rito, venivano deferiti alla competente Procura per il reato di furto aggravato in concorso.