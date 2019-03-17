95047

ADRANO: NASCONDE UNA PISTOLA RUBATA E MUNIZIONI, ARRESTATO

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Adrano ha tratto in arresto il pluripregiudicato Gioacchino Cutruneo (classe 1982) per i reati di possesso illegale di arma e relativo munizionam...

A cura di Redazione Redazione
17 marzo 2019 13:01
ADRANO: NASCONDE UNA PISTOLA RUBATA E MUNIZIONI, ARRESTATO -
Dintorni
Condividi

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Adrano ha tratto in arresto il pluripregiudicato Gioacchino Cutruneo (classe 1982) per i reati di possesso illegale di arma e relativo munizionamento e ricettazione.

ADRANO: NASCONDE UNA PISTOLA RUBATA E MUNIZIONI, ARRESTATO
ADRANO: NASCONDE UNA PISTOLA RUBATA E MUNIZIONI, ARRESTATO

In particolare, a seguito di mirata attività info-investigativa, il personale di quel Commissariato ha proceduto ad una perquisizione domiciliare, durante la quale è stata rinvenuta, in una delle pertinenze dell’uomo, una pistola Magnum marca Smith e Wesson, provento di un furto; è stato rinvenuto, inoltre, il seguente munizionamento: 11 cartucce cal. 38 special, 3 cartucce cal. 357 magnum, 6 cartucce cal. 7,65.

Armi e munizioni sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente, informata anche dell’arresto di Cutruneo per il quale ne ha disposto il trasferimento alla casa Circondariale di piazza Lanza.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047