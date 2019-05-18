ADRANO: NASCONDEVA MARIJUANA IN CASA, ARRESTATO

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Salvatore Celeste (cl. 1972), pregiudicato, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nell’ambito di ser...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Salvatore Celeste (cl. 1972), pregiudicato, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito di servizi finalizzati a infrenare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di attività info-investigativa, il 16 maggio scorso, personale della Squadra Mobile – Sezione “Criminalità Organizzata” e del commissariato di Adrano, ha effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione di Celeste, in località Cappellone del comune di Adrano.

A esito dell’atto di polizia giudiziaria sono state rinvenute e sequestrate 2 buste in nylon telato contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana sfusa e ulteriori quattro confezioni, della medesima sostanza, per un peso lordo di 4,806 chili circa.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla casa circondariale Piazza Lanza di Catania.