ADRANO. NON SI FERMA ALL'ALT DELLA POLIZIA: 17ENNE DENUNCIATO
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un giovane diciassettenne che ha costretto due equipaggi del Commissariato di polizia di Adrano a un lungo e impegnativo inseguimento, iniziato sulla strada statale 284 Bronte-Adrano e conclusosi alle porte di Biancavilla.
Nel corso dei servizi di controllo del territorio, in orario notturno, un equipaggio del predetto Commissariato tentava di fermare un’autovettura, il cui guidatore aveva un atteggiamento sospetto.
Quest’ultimo, vistosi avvicinare dall’equipaggio della polizia, decide di fuggire a folle velocità. I poliziotti, immediatamente posti al suo inseguimento, percorrendo la strada statale 284 in direzione di Adrano chiedevano l’ausilio di un altro equipaggio.
Il minorenne percorreva le vie principali di Adrano a velocità sostenuta, sino a quando i due equipaggi, riuscivano a bloccare il fuggitivo.
Il minore oltre a essere stato sanzionato, ovviamente, per guida la senza patente, è stato altresì oggetto di contestazione per non aver ottemperato all’Alt polizia, per aver sorpassato in curva e per la velocità non commisurata ad un centro abitato.
L’importo complessivo delle sanzioni irrogate ammonta ad oltre 5000 euro.