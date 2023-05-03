ADRANO. NON SI FERMA ALL'ALT DELLA POLIZIA: 17ENNE DENUNCIATO

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un giovane diciassettenne che ha costretto due equipaggi del Commissariato di polizia di Adrano a un lungo e im...

A cura di Redazione 03 maggio 2023 17:46

Condividi