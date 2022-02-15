ADRANO, OPERAZIONE "THIRD FAMILY", ARRESTI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO, AGGRAVATA DALL'USO DI ARMI, TENTATO OMICIDIO E TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI.

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’operazione nei confronti dei membri di un sodalizio criminale, arrestati per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso. Questa è aggravata da...

Il tuo browser non supporta il tag video.

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’operazione nei confronti dei membri di un sodalizio criminale, arrestati per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso. Questa è aggravata dall’essere armata, tentato omicidio aggravato, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di droga, aggravata dall’essere armata, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reati in materia di armi e ricettazione delle medesime, tentata rapina aggravata, tentata estorsione aggravata, evasione e favoreggiamento personale al traffico di sostanze stupefacenti. L’attività è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO