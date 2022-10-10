ADRANO: PAESE IN LUTTO PER IL TRAGICO INCIDENTE CON VITTIMA UN 15ENNE, LE FOTO

Esprime il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia del povero Francesco Cerami il sindaco di Adrano Fabio Mancuso, dopo avere appreso la notizia della morte del giovane in un tragico incidente: “Es...

Esprime il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia del povero Francesco Cerami il sindaco di Adrano Fabio Mancuso, dopo avere appreso la notizia della morte del giovane in un tragico incidente: “Esprimo come sindaco della città e soprattutto come padre – scrive Mancuso – il mio più profondo dolore e sentita afflizione per la terribile tragedia che ha colpito, questa notte, una nostra famiglia adranita.

Un ragazzo di 15 anni che perde la vita in un incidente automobilistico è una di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere. In questo momento sono vicino alla famiglia a cui rivolgo il mio cordoglio. Il mio pensiero va in particolar modo ai genitori. Le parole si fermano qui perché incommensurabile è il loro dolore. Adesso è il momento di essere a loro vicini con la preghiera.

Ho dato disposizione di indire il lutto cittadino per il giorno dei funerali”. L’incidente è avvenuto sulla Sp 122, la minicar guidata dalla sorella si è ribaltata andando a finire su un muro adiacente la strada. La giovane è ricoverata all’ospedale San Marco di Catania, non è in pericolo di vita.

La salma del ragazzo, invece, è stata posta sotto sequestro in attesa di eseguire l’autopsia. I due giovani rientravano nella loro casa di campagna dopo una sera in paese. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco, polizia del commissariato di Adrano e agenti della Polizia Municipale a cui sono stati affidati i rilievi dell’incidente, forse causato dall’impatto con un gatto, ritrovato sull’asfalto a pochi metri dal luogo dell’incidente.